Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:01, 26 мая 2026Из жизни

Департамент по контролю заболеваний одной страны заметили за просмотром порнострима

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде официальный аккаунт Департамента по контролю заболеваний оказался в списке зрителей порнострима, после чего ведомству пришлось публично объясняться. Об этом сообщает The Thaiger.

23 мая пользователи соцсетей заметили, что среди зрителей откровенной трансляции оказалась правительственная организация — Департамент по контролю заболеваний. Скриншоты с верифицированной страницей госоргана вызвали волну насмешек. Администратор страницы пояснил, что ссылку прислали в личные сообщения с просьбой проверить, не содержит ли видео неподобающий для детей контент. Он заявил, что зашел на стрим, убедился в его характере, сразу вышел и пожаловался на трансляцию. Он также разместил в комментариях обучающее видео о правильном использовании презервативов.

На следующий день вышло официальное заявление, подтверждающее, что доступ к эфиру был кратковременным и имел служебную цель. Чиновники подчеркнули, что сотрудник в тот момент занимался подготовкой материалов о мерах профилактики в связи с распространением вируса Эболы и скрининге в аэропортах. Ведомство пообещало пересмотреть правила использования официальных аккаунтов, чтобы избежать повторения подобных ситуаций.

Киберполиция начала расследование в отношении владельца аккаунта, транслировавшего порнографию. Правоохранители напомнили, что в Таиланде просмотр или распространение такого контента грозит тюремным сроком до пяти лет или крупным штрафом.

Материалы по теме:
«Чувствую себя намного счастливее». Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
«Чувствую себя намного счастливее».Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
27 мая 2021
«Люди платят за это такие деньги?» На OnlyFans обнаружили детскую порнографию. Почему с этим никто не борется?
«Люди платят за это такие деньги?»На OnlyFans обнаружили детскую порнографию. Почему с этим никто не борется?
5 июня 2021

Ранее в Великобритании новоизбранный депутат партии Reform UK Стивен Моусделл сложил полномочия после того, как журналисты раскрыли его вторую карьеру порноактера. Под псевдонимом LachlanTaylorUK Моусделл публиковал на платформе OnlyFans и в соцсети X откровенные видеоролики, в том числе снятые в общественных местах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ноябрь 2026-го». Зеленский назвал срок завершения конфликта с Россией и озвучил условие

    Заявления Зеленского о Белоруссии удивило Запад

    Кардиолог предупредила о серьезной болезни из-за сидения по 8-10 часов в день

    В Литве высказался о нападении на Калининград

    Голодный крокодил набросился на смотрителя зоопарка

    Женщинам подсказали способ деликатно отказаться от анального секса

    Урсулу фон дер Ляйен уличили в противозаконных действиях

    Пленный рассказал о пивших алкоголь мобилизованных в ВСУ

    Выявлен фактор замедления биологического старения

    Мирошник заявил об одном решении Украины после слов Москвы о Киеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok