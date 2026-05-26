Выявлен фактор замедления биологического старения

JAMA: Стабильный режим сна и активности замедляет биологическое старение

Ученые выяснили, что стабильный режим сна и активности может быть связан с более медленным биологическим старением. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

В работе участвовали 207 человек среднего и пожилого возраста из Балтимора. В течение недели они носили браслеты, которые фиксировали сон, периоды отдыха и дневную активность. Затем исследователи сравнили эти данные с эпигенетическим возрастом — показателем, который отражает, насколько быстро организм стареет на уровне ДНК.

Оказалось, что у людей с более выраженным и регулярным суточным ритмом эпигенетическое старение было ниже. Иными словами, когда день и ночь четко различались по активности, а режим оставался стабильным от суток к суткам, биологический возраст рос медленнее. Напротив, фрагментированный режим, ночная активность и сильные колебания времени сна были связаны с ускоренным старением.

Авторы подчеркивают, что исследование показывает связь, а не доказывает причинно-следственный эффект. Однако результаты указывают, что режим сна и бодрствования может быть важным маркером биологического старения и потенциальной целью для профилактики возрастных нарушений.

Ранее ученые выяснили, что коллаген и витамины C и E замедляют биологическое старение.