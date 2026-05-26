Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:40, 26 мая 2026Наука и техника

Выявлен фактор замедления биологического старения

JAMA: Стабильный режим сна и активности замедляет биологическое старение
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Ученые выяснили, что стабильный режим сна и активности может быть связан с более медленным биологическим старением. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

В работе участвовали 207 человек среднего и пожилого возраста из Балтимора. В течение недели они носили браслеты, которые фиксировали сон, периоды отдыха и дневную активность. Затем исследователи сравнили эти данные с эпигенетическим возрастом — показателем, который отражает, насколько быстро организм стареет на уровне ДНК.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025

Оказалось, что у людей с более выраженным и регулярным суточным ритмом эпигенетическое старение было ниже. Иными словами, когда день и ночь четко различались по активности, а режим оставался стабильным от суток к суткам, биологический возраст рос медленнее. Напротив, фрагментированный режим, ночная активность и сильные колебания времени сна были связаны с ускоренным старением.

Авторы подчеркивают, что исследование показывает связь, а не доказывает причинно-следственный эффект. Однако результаты указывают, что режим сна и бодрствования может быть важным маркером биологического старения и потенциальной целью для профилактики возрастных нарушений.

Ранее ученые выяснили, что коллаген и витамины C и E замедляют биологическое старение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ноябрь 2026-го». Зеленский назвал срок завершения конфликта с Россией и озвучил условие

    Заявления Зеленского о Белоруссии удивили Запад

    Кардиолог предупредила о серьезной болезни из-за сидения по 8-10 часов в день

    В Литве высказался о нападении на Калининград

    Голодный крокодил набросился на смотрителя зоопарка

    Женщинам подсказали способ деликатно отказаться от анального секса

    Урсулу фон дер Ляйен уличили в противозаконных действиях

    Пленный рассказал о пивших алкоголь мобилизованных в ВСУ

    Выявлен фактор замедления биологического старения

    Мирошник заявил об одном решении Украины после слов Москвы о Киеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok