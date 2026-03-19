Назван самый уродливый в мире военный самолет

Японский EC-2 стал самым уродливым в мире среди военных самолетов, пишет издание The War Zone (TWZ).

Самолет отличается необычным внешним видом, главным образом из-за крупного носового обтекателя.

Известно, что EC-2 разработан на базе транспортного Kawasaki C-2 с двумя реактивными двигателями, а работа над новой модификацией началась в 2021 году. Этот самолет оснащен средствами радиоэлектронной борьбы большой дальности и предназначен для воздействия на системы противника в электромагнитном спектре.

Новая модель пришла на смену единственному японскому самолету РЭБ Kawasaki EC-1, созданному путем переоборудования транспортного C-1. Он эксплуатировался на авиабазе Ирума в префектуре Сайтама.

