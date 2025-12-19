Реклама

09:31, 19 декабря 2025

Союзник США в Азии задумал обзавестись ядерным оружием

Bloomberg: В руководстве Японии предложили обзавестись ядерным оружием
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Issei Kato / Reuters

В руководстве Японии высказали мнение, что стране необходимо обзавестись ядерным оружием, чтобы она могла сама защищать себя. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Высокопоставленный правительственный чиновник, который консультирует премьер-министра Японии Санаэ Такаити по вопросам безопасности, выразил личное мнение о том, что Япония должна обзавестись ядерным оружием», — говорится в публикации.

Чиновник упомнянул об ухудшении ситуации с безопасностью Японии, указав на растущий ядерный потенциал Китая, разработку ядерного оружия в КНДР и напряженные отношения с Россией, также являющейся ядерной державой. Тем не менее, по его словам, в правительстве Японии возможность обзавестись собственным ядерным оружием пока не обсуждается, поскольку такое решение трудноосуществимо и повлечет за собой огромные политические издержки.

Ранее секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу заявил, что воинственная политика Токио не будет оставлена без внимания. По его словам, Япония прошла путь от страны, не имеющей Вооруженных сил, до призывов премьер-министра Санаэ Такаити поднять военный бюджет государства до двух процентов от ВВП, что соответствует стандартам НАТО.

