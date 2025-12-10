Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:47, 10 декабря 2025Мир

Шойгу сделал заявление о воинственной политике Японии

Шойгу: Воинственная политика Японии не будет оставлена без внимания
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Воинственная политика Японии не будет оставлена Россией без внимания. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Мы, конечно, не можем оставлять без внимания появление новых средств поражения здесь, оставленных после учений теми же Соединенными Штатами, я имею в виду ракеты. Появление решений по постановке ракет на корабли Японии», — отметил Шойгу.

По его словам, Япония прошла путь от страны, не имеющей Вооруженных сил, до призывов премьер-министра Санаэ Такаити поднять военный бюджет государства до двух процентов от ВВП, что соответствует стандартам НАТО. Шойгу заключил, что подобные высказывания указывают на то, что Токио «шаг за шагом движется» в Североатлантический альянс.

Ранее секретарь Совбеза России заявил, что в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается деградация в области безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о волне критики в адрес командира «Ахмата»

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Лавров рассказал о договоренности с США по Украине

    Лавров пригрозил ответом на отъем российских активов

    В Кремле ответили на угрозы главы украинской разведки

    В России высказались о сроках достижении сделки по Украине

    Лавров высказался о возможной войне России и Европы

    Перечислены ранние признаки сахарного диабета

    Большие скидки подтолкнули Индию к новым закупкам российской нефти

    Умер писавший сценарии для «Аншлага» и «Голубых огоньков» сатирик

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok