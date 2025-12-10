Шойгу сделал заявление о воинственной политике Японии

Шойгу: Воинственная политика Японии не будет оставлена без внимания

Воинственная политика Японии не будет оставлена Россией без внимания. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Мы, конечно, не можем оставлять без внимания появление новых средств поражения здесь, оставленных после учений теми же Соединенными Штатами, я имею в виду ракеты. Появление решений по постановке ракет на корабли Японии», — отметил Шойгу.

По его словам, Япония прошла путь от страны, не имеющей Вооруженных сил, до призывов премьер-министра Санаэ Такаити поднять военный бюджет государства до двух процентов от ВВП, что соответствует стандартам НАТО. Шойгу заключил, что подобные высказывания указывают на то, что Токио «шаг за шагом движется» в Североатлантический альянс.

Ранее секретарь Совбеза России заявил, что в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается деградация в области безопасности.