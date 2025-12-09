Реклама

08:54, 9 декабря 2025

Шойгу заявил о деградации безопасности в Евразии

Шойгу: Асеаноцентричная система позволит обеспечить безопасность в Евразии
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу заявил, что сейчас в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается деградация в области безопасности. Поможет решить эту проблему асеаноцентричная система, пишут РИА Новости.

По словам Шойгу, в данный момент система проходит проверку на прочность.

Инициатива создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии была выдвинута президентом России Владимиром Путиным и сейчас она активно продвигается. Ее цель сохранить в общем евразийском пространстве стабильность.

Шойгу также обратил внимание на то, что Владимир Путин ранее провел плодотворные переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета компартии Вьетнама То Ламом.

Ранее стало известно, что Сергей Шойгу на текущей неделе посетит не только Вьетнам, но и Лаос.

