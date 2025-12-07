Реклама

14:23, 7 декабря 2025Россия

Раскрыты планы Шойгу на следующую неделю

На следующей неделе секретарь Совбеза России Шойгу посетит Вьетнам и Лаос
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Рюмин / РИА Новости

На следующей неделе секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетит Вьетнам и Лаос. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, там он встретится с высшим политическим и военным руководством этих государств, главами правоохранительных органов и других силовых структур. Кроме того, у него запланировано посещение мемориалов павшим героям и советским летчикам, а также некоторых объектов оборонно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось, что секретарь Совбеза России Сергей Шойгу встретится с главой МИД КНР Ван И в Москве 2 декабря.

