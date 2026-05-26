03:30, 26 мая 2026

Тревел-блогерша съездила в Сочи и раскрыла траты на отдых в курортном городе

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российская тревел-блогерша съездила в Сочи на свой день рождения и раскрыла траты на отдых в курортном городе. Об этом она рассказала в личном блоге «Пусть все путешествия сбудутся» на платформе «Дзен».

Москвичка сообщила, что решила поехать в Сочи в феврале. Билеты туда и обратно обошлись ей около 14,8 тысячи рублей, а проживание в отеле River Star — 15 тысяч рублей за пять ночей. Стоимость номера она назвала «вполне адекватной» с учетом того, что гостиница свежая, а номера качественно отремонтированы.

«Сам номер в отличном состоянии. Ремонт явно делали недавно, мебель и техника свежие и современные. И отдельный плюс для зимнего отдыха: в номере было тепло», — заметила автор материала.

Завтрак в гостиничном кафе стоил 700 рублей, при этом при бронировании сразу с питанием можно было сэкономить. Кроме того, туристка потратилась на развлечения. К примеру, поход в аквапарк в Сочи обошелся ей в 2 тысячи рублей, а в аквапарк на Красной Поляне — 2,5 тысячи рублей. Билет в парк развлечений Magic Park стоил 1,5 тысячи рублей, а в музей восковых фигур — 1 тысячу рублей.

Ранее жительница Сочи призвала россиян не верить слухам о плохом состоянии курорта. Женщина отметила, что информация о неработающем аэропорте и мазуте в море преувеличена.

