Туристов призвали не верить слухам о Сочи

Жительница Сочи сообщила, что информация о мазуте в море преувеличена

Жительница Сочи призвала россиян не верить слухам о плохом состоянии курорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край».

Женщина отметила, что информация о неработающем аэропорте и мазуте в море преувеличена и не соответствует действительности. «Море в идеальном состоянии и ждет своих туристов», — сказала она.

С ее слов, туристическая точка продолжает работать в обычном режиме.

Ранее тревел-блогерша описала несколько городов России фразой «не советую ехать весной». В частности, Сочи она назвала «королем майских разочарований».