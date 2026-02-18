Путешественница описала несколько городов России фразой «не советую ехать весной»

Опытная путешественница Елена Лисейкина описала несколько городов России фразой «не советую ехать весной». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Так, Сочи автор публикации назвала «королем майских разочарований». По ее словам, в это время года в город приезжают более 200 тысяч туристов, температура воды в море слишком холодная для купания, цены — почти летние, а мест в хороших отелях не хватает.

Второй город в антирейтинге Лисейкиной — Санкт-Петербург. В числе минусов поездки туда весной она назвала очереди в каждый музей, толпы на Невском проспекте и проблемы с парковкой. Помимо этого, в начале мая деревья еще голые, а парки — не зеленые.

Еще одно место, куда автор публикации не советует ехать весной, — Крым. Очень часто в начале мая инфраструктура полуострова еще не готова, а многие отели просто закрыты, пояснила она.

Россиянка также включила в свой список Калининград, где цены на майские праздники вырастают на 30-40 процентов, и Алтай — там на весну приходится пик активности клещей, а погода очень непредсказуемая. Кроме того, она порекомендовала туристам воздержаться от весенних поездок в Карелию и на Байкал.

Лисейкина отметила, что для комфортного отдыха лучше сдвинуть поездку во все эти места на две-три недели. «Середина-конец мая в Петербурге — это работающие фонтаны, зеленые парки и вдвое меньше туристов. В Сочи к концу мая море прогревается до 18-20 градусов тепла. В Карелии открывается навигация на Кижи. На Алтае просыхают дороги, а Катунь обретает бирюзовый цвет», — констатировала автор.

