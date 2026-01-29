Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:30, 29 января 2026Путешествия

Тревел-блогерша описала популярный российский город словами «больше не вернусь»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Тревел-блогерша Елена Лисейкина описала популярный российский город словами «больше не вернусь». Впечатлениями она поделилась в своем личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

«Признаться в том, что не понравился Суздаль, — это почти как сказать, что не любишь торты и пирожные», — отметила она. Блогерша напомнила, что город входит во все топы самых красивых мест, его даже называет «музеем под открытым небом» Однако для Лисейкиной он оказался местом, которое она старается избегать.

Материалы по теме:
«Жить нужно прямо сейчас» Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
«Жить нужно прямо сейчас»Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
2 марта 2025
Россияне стали частыми посетителями Таиланда. Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
Россияне стали частыми посетителями Таиланда.Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
13 мая 2025

Россиянка призналась, что за все пять посещений Суздаль ее «не зацепил». В шестой визит первое, с чем она столкнулась, — плохая уборка снега и отсутствие свободных парковок, которые к тому же стоят до 200 рублей в час. По ее словам, она даже смогла найти московские цены. Также в глаза ей вновь бросилось чрезмерное старание в украшении улиц и домов для туристов. «После третьей сувенирной лавки с медовухой начинаешь понимать: ты не в городе, а в декорации», — написала автор блога.

Также тревел-блогершу отпугнули толпы туристов. Из-за большого количества путешественников сложно сосредоточиться на достопримечательностях и атмосфере города, а его небольшие размеры не позволяют придумать, чем заняться на второй день пребывания.

Ранее российский турист описал цены за ночь в гостинице Суздаля фразой «Дубай Владимирской области» из-за дороговизны. Так, самый недорогой отель предлагал цену в 45 тысяч рублей за ночь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио заявил, что соглашение по гарантиям безопасности для Украины достигнуто. Он резко высказался о роли Европы в этом вопросе

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Администрация Трампа тайно внесла изменения в ядерную программу

    В Киеве сделали громкое заявление о Донбассе

    Новая комета приблизится к Земле в феврале

    Угрозу объявления импичмента Трампу оценили

    Тревел-блогерша описала популярный российский город словами «больше не вернусь»

    В Киеве отреагировали на приглашение Зеленского в Москву

    Названа причина встречи Зеленского с Тихановской

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok