Тревел-блогерша описала популярный российский город словами «больше не вернусь»

Тревел-блогерша Елена Лисейкина описала популярный российский город словами «больше не вернусь». Впечатлениями она поделилась в своем личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

«Признаться в том, что не понравился Суздаль, — это почти как сказать, что не любишь торты и пирожные», — отметила она. Блогерша напомнила, что город входит во все топы самых красивых мест, его даже называет «музеем под открытым небом» Однако для Лисейкиной он оказался местом, которое она старается избегать.

Россиянка призналась, что за все пять посещений Суздаль ее «не зацепил». В шестой визит первое, с чем она столкнулась, — плохая уборка снега и отсутствие свободных парковок, которые к тому же стоят до 200 рублей в час. По ее словам, она даже смогла найти московские цены. Также в глаза ей вновь бросилось чрезмерное старание в украшении улиц и домов для туристов. «После третьей сувенирной лавки с медовухой начинаешь понимать: ты не в городе, а в декорации», — написала автор блога.

Также тревел-блогершу отпугнули толпы туристов. Из-за большого количества путешественников сложно сосредоточиться на достопримечательностях и атмосфере города, а его небольшие размеры не позволяют придумать, чем заняться на второй день пребывания.

Ранее российский турист описал цены за ночь в гостинице Суздаля фразой «Дубай Владимирской области» из-за дороговизны. Так, самый недорогой отель предлагал цену в 45 тысяч рублей за ночь.