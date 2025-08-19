Российский турист описал цены за ночь в гостинице Суздаля фразой «Дубай Владимирской области» из-за дороговизны. Своим мнением он поделился с порталом «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что они с компанией захотели отправиться в Суздаль на фестиваль «День огурца» и начали искать жилье. Однако самый недорогой отель предлагал провести у них ночь за 45 тысяч рублей. Тогда путешественники решили поселиться в соседнем Владимире, а оттуда на несколько часов поехать в Суздаль на мероприятие.

«Указателей нет. Волонтеров нет. Парковок нет. Мусорок нет. Гаишники зато есть. Тоже немного, правда», — так автор описал Суздаль.

Однако впереди туристов ждало еще больше неожиданностей. Россиянин отметил, что на фестиваль Огурца их не пропустили, как и около сотни других посетителей. «Они не могут продать билеты, так как у них не работает касса. И пройти могут только те, кто купил билеты онлайн», — поделился мужчина.

Однако попытка купить билеты онлайн провалилась из-за отсутствия интернета. Спустя несколько часов прогулок по Суздалю ситуация с кассой так и не решилась. «Я никогда не поеду больше в Суздаль. Никогда! И если кто-то спросит меня об этом городе, я скажу правду», — заключил автор.

Ранее Суздаль вошел в список городов с самыми дорогими отелями. Между тем самые бюджетные гостиницы, ночь в которых стоит до трех тысяч рублей, бронируют в Новом Уренгое, Чите и Петропавловске-Камчатском.