Раскрыты города России с самыми дорогими отелями

OneTwoTrip: Самые дорогие отели россияне бронируют в Калининградской области

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip раскрыли города России с самыми дорогими отелями. Соответствующее исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты выяснили, что гостиницы, номера в которых стоят более 10 тысяч рублей за ночь, соотечественники чаще всего бронируют в Зеленоградске Калининградской области. Уточняется, что 68 процентов заказов в городе приходится на эту категорию. Кроме того, дорогие отели находятся в Суздале Владимирской области и Светлогорске Калининградской области.

Между тем самые бюджетные гостиницы, ночь в которых стоит до трех тысяч рублей, бронируют в Новом Уренгое, Чите и Петропавловске-Камчатском.

Ранее россиян предупредили о снижении цен в отелях Крыма осенью. В зависимости от объекта размещения номера могут стоить дешевле на 20-25 процентов.