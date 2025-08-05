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18:01, 5 августа 2025Путешествия

Россиян предупредили о снижении цен в отелях Крыма осенью

АТОР: В сентябре цены в отелях Крыма начнут снижаться
Алина Черненко

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

С наступлением календарной осени в отелях Крыма начинается сезонное снижение цен. Об этом предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В пресс-службе компании «Интурист» отметили, что первая половина сентября еще считается высоким сезоном на полуострове, но затем стоимость отдыха снизится. В зависимости от отеля снижение цен в сравнении с августом может составить до 20-25 процентов.

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В АТОР также рассказали, что стоимость осенних экскурсионных туров в Крым на пять дней составляет от 68 тысяч до 80 тысяч рублей на двоих (без учета проезда), а пляжных туров — от 16 тысяч до 30 тысяч рублей на двоих (семь ночей в середине сентября с питанием «завтраки» и проживанием в бюджетной гостинице). Туры в отели среднего уровня стоят дороже — от 35 тысяч до 65 тысяч рублей, а в отели высокого уровня — от 90 тысяч рублей и выше.

Ранее богатые российские туристы стали менять любимый южный курорт Сочи на Крым. Специалисты отмечают рост интереса к премиальным объектам размещения на полуострове.

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