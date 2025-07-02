Богатые россияне стали менять любимый южный курорт на Крым

АТОР: Богатые россияне стали менять Сочи на Крым

Богатые российские туристы стали менять свой любимый южный курорт, Сочи, на Крым. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Специалисты отмечают рост интереса к премиальным объектам размещения на полуострове. Спрос на проживание в некоторых отелях вырос в три-четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что бюджет на люксовый отдых в Крыму стоит закладывать из расчета минимум 10 тысяч рублей за номер на двоих в сутки.

Ранее в Крыму выразили готовность принять семь миллионов туристов. Отмечалось, что преодолеть такую цифру без авиасообщения будет невероятным успехом.