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20:22, 2 июля 2025Моя страна

Богатые россияне стали менять любимый южный курорт на Крым

АТОР: Богатые россияне стали менять Сочи на Крым
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Богатые российские туристы стали менять свой любимый южный курорт, Сочи, на Крым. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Специалисты отмечают рост интереса к премиальным объектам размещения на полуострове. Спрос на проживание в некоторых отелях вырос в три-четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что бюджет на люксовый отдых в Крыму стоит закладывать из расчета минимум 10 тысяч рублей за номер на двоих в сутки.

Ранее в Крыму выразили готовность принять семь миллионов туристов. Отмечалось, что преодолеть такую цифру без авиасообщения будет невероятным успехом.

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