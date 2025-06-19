В Крыму выразили готовность принять семь миллионов туристов

Депутат Константинов: Крым готов принять в 2025 году семь миллионов туристов

В Крыму выразили готовность принять в 2025 году семь миллионов туристов. Об этом заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов в беседе с РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По мнению собеседника агентства, преодолеть такую цифру без авиасообщения будет невероятным успехом. «Мы очень на это надеемся и к этому готовы», — подчеркнул депутат, добавив, что курорты полуострова безопасны для отдыха и оздоровления.

По данным источника, в 2024 году турпоток в Крым составил более 6 миллионов человек, а годом ранее местные курорты приняли 5,2 миллиона отдыхающих.

Ранее сообщалось, что россияне полюбили отдыхать летом в малых городах страны. Первое место в рейтинге таких мест заняла Алушта в Крыму.

