Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:30, 26 мая 2026Бывший СССР

На Украине призвали серьезно отнестись к предупреждению России

Соскин призвал серьезно отнестись к предупреждению России об ударах возмездия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин призвал серьезно отнестись к предупреждению МИД России о продолжении ударов возмездия по Киеву. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала.

«Вы приготовьтесь. (...) Все идет по плану. Конечно, это очень серьезно», — сказал Соскин. Он обвинил в происходящем президента Украины Владимира Зеленского, который начал систематически провоцировать Россию различными заявлениями и действиями.

В ночь на 24 мая Российская армия в ответ на атаки по гражданской инфраструктуре поразила объекты военного управления Украины, а также ее авиабазы и военные заводы. Массированный удар нанесен с использованием баллистических ракет «Орешник», аэробаллистических ракет «Искандер», гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», крылатых ракет «Циркон» и ударных беспилотников. В ведомстве подчеркнули, что гражданские объекты не атаковались.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ноябрь 2026-го». Зеленский назвал срок завершения конфликта с Россией и озвучил условие

    В Москве запустят 25 новых уникальных производств

    На Украине призвали серьезно отнестись к предупреждению России

    Тревел-блогерша съездила в Сочи и раскрыла траты на отдых в курортном городе

    Самолет с главой МО Британии испытал трудности у российской границы

    В России объяснили нежелание Европы одобрять кандидатуру Шредера для переговоров

    Женщина похудела на 64 килограмма и пожаловалась на проблемы с сексом

    Мужчина удивил секс-эксперта способностью достигать оргазма только при одном условии

    Власти одной страны ЕС задумались над полным снятием санкций с России

    Песков назвал условие сохранения низкой цены на газ для Армении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok