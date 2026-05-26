Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин призвал серьезно отнестись к предупреждению МИД России о продолжении ударов возмездия по Киеву. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала.

«Вы приготовьтесь. (...) Все идет по плану. Конечно, это очень серьезно», — сказал Соскин. Он обвинил в происходящем президента Украины Владимира Зеленского, который начал систематически провоцировать Россию различными заявлениями и действиями.

В ночь на 24 мая Российская армия в ответ на атаки по гражданской инфраструктуре поразила объекты военного управления Украины, а также ее авиабазы и военные заводы. Массированный удар нанесен с использованием баллистических ракет «Орешник», аэробаллистических ракет «Искандер», гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», крылатых ракет «Циркон» и ударных беспилотников. В ведомстве подчеркнули, что гражданские объекты не атаковались.