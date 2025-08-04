«Нафтогазу» запретили в России исполнять принятые за рубежом решения по искам к «Газпрому»

В РФ запретили «Нафтогазу Украины» исполнять решения судов по искам к «Газпрому»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск о запрете «Нафтогазу Украины» получать и исполнять любые решения иностранных судов против ПАО «Газпром», в том числе по поводу его имущества. Об этом сообщает РИА Новости.

Антиисковый запрет ввели в связи со спором, касающимся транзита газа через территорию Украины по соглашению от 30 декабря 2019 года. В июне арбитраж ввел в отношении «Нафтогаза» по иску соответствующие обеспечительные меры.

В январе 2024 года этот же суд уже запретил украинской компании продолжать разбирательство против «Газпрома» в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты, постановив взыскать с «Нафтогаза» в пользу российского ПАО около 150 миллионов долларов при неисполнении запрета на продолжение разбирательства. Позднее размер неустойки было решено увеличить до более чем 1,35 миллиарда долларов.

Последняя сумма соответствует размеру требований, которые «Нафтогаз» уже направил «Газпрому», ссылаясь на решение Международного арбитражного суда в Цюрихе.

«Нафтогаз» инициировал международное разбирательство против «Газпрома» в сентябре 2022 года на фоне сокращения поставок, связанного с тем, что Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка», сославшись на то, что та находится на территории ЛНР и не контролируется страной-транзитером. Как напоминает агентство, в «Газпроме» тогда заявили, что обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, услуги транзита оплачены, а перенос всех объемов на «Суджу» технологически невозможен.