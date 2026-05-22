Силовики пришли с обысками к сотрудникам Института философии РАН

«Лента.ру»: У сотрудников Института философии РАН прошли обыски, задержана Месяц

Обыски прошли у сотрудников Института философии Российской академии наук (РАН). Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах.

Задержана старший научный сотрудник института и философ Светлана Месяц. Ей предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 («Мошенничестве в особо крупном размере») УК РФ. Подробности дела пока не раскрываются.

Ранее сотрудники силовых структур провели обыски в курортном поселке Ливадия в Приморском крае, где проживают члены организованного преступного сообщества БИМС (аббревиатура по первым буквам фамилий предполагаемых участников).