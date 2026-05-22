Устроивший ДТП сын миллионера Корнилова накопил штрафов на 719 тысяч рублей

Близкие устроившего несколькими днями ранее массовое ДТП в Нижнем Новгороде сына российского миллионера Сергея Корнилова рассказали о виновнике аварии, объяснив, почему он может себя так вести. Известно, что после устроенного им происшествия на дороге молодой человек отправился в ресторан, где вел себя развязно, хамил журналистам и под конец из заведения его выводили под руки, так как он был не в состоянии передвигаться сам. При этом Сергей Корнилов-младший к тому моменту хромал и был без обуви.

Молодой человек оказался нарушителем со стажем

Как признавался в своих соцсетях сам Корнилов-младший, незадолго до ДТП он был пьян. При этом позже от своих слов он отказался, заявив, что на самом деле был трезвый, просто «ударился о машину». Видео, которое говорило об обратном, он поспешно удалил.

На месте столкновения он сделал серию фото с разбитой иномаркой — желтым Mercedes-Benz SL — после чего отправился в ресторан продолжать веселье. «Мажоры не умирают!» — заявил он в новом видео.

Как оказалось, парень — нарушитель со стажем. На него было составлено более 160 административных протоколов, включая 51 протокол за уклонение от исполнения наказания. В Госавтоинспекции уточнили, что с 2025 года общая сумма штрафов составила 719 тысяч рублей.

Личная трагедия, повлекшая ощущение безнаказанности

Знакомая 21-летнего парня рассказала, что это далеко не первый подобный инцидент с его участием, просто раньше это не предавали огласке. По ее словам, молодой человек начал вести себя развязно после смерти отца.

«Неоднократное вождение в нетрезвом состоянии. Проблемы с алкоголем. Чувствует полную безнаказанность», — поделилась девушка, добавив, что мать Корнилова в большинстве случаев не знает, чем он занимается.

Она также отметила, что свободное время парень обычно проводит с такой же «золотой молодежью», но в последнее время многие отвернулись от него из-за его аморального поведения.

Отец злостного нарушителя ППД был одним из богатейших жителей региона

Отец Сергея Корнилова-младшего возглавлял компанию по производству спецтехники и металлоизделий, а также продаже и обслуживанию автомобилей. До этого он работал в правоохранительных органах, занимал должность начальника инспекции по делам несовершеннолетних. Его не стало в августе 2024 года, однако, судя по внешнему виду его сына, роскошно жить он продолжает и без отца.

Сергей Корнилов входил в топ-13 самых богатых жителей Нижегородской области

Так, в ресторане на парне заметили дорогостоящие часы. Похожая модель стоит около 32 миллионов рублей. А на его шортах красовался брендовый ремень стоимостью почти 100 тысяч.

«Да, похудел миллионов на пять. Ничего, еще купим», — также рассуждал он о причиненном своему авто ущербе.

Что касается жилья, то мать нарушителя ППД нашли в кирпичном двухэтажном особняке с панорамными окнами. Она рассказала, что не знает, где ее сын, и не понимает, что им движет. «Для любой матери это большое горе», — прокомментировала женщина поведение сына.

Сейчас на виновника аварии составлено четыре административных протокола. Корнилову-младшему вменили отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения, нарушение правил дорожного движения, повлекшее столкновение, управление авто без полиса ОСАГО и повреждение дорожной инфраструктуры — кабриолет наехал на бордюр. Пока ему, вероятнее всего, грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на два года, рассказал адвокат Сергей Жорин. При этом не исключено и наказание вплоть до двух лет лишения свободы в случае, если парень попался на повторном управлении авто в состоянии опьянения.