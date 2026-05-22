Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
14:58, 22 мая 2026Авто

«Мажоры не умирают!» Стали известны подробности об устроившем массовое ДТП сыне российского миллионера

Устроивший ДТП сын миллионера Корнилова накопил штрафов на 719 тысяч рублей
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: ГУ МВД России по Нижегородской области

Близкие устроившего несколькими днями ранее массовое ДТП в Нижнем Новгороде сына российского миллионера Сергея Корнилова рассказали о виновнике аварии, объяснив, почему он может себя так вести. Известно, что после устроенного им происшествия на дороге молодой человек отправился в ресторан, где вел себя развязно, хамил журналистам и под конец из заведения его выводили под руки, так как он был не в состоянии передвигаться сам. При этом Сергей Корнилов-младший к тому моменту хромал и был без обуви.

Молодой человек оказался нарушителем со стажем

Как признавался в своих соцсетях сам Корнилов-младший, незадолго до ДТП он был пьян. При этом позже от своих слов он отказался, заявив, что на самом деле был трезвый, просто «ударился о машину». Видео, которое говорило об обратном, он поспешно удалил.

На месте столкновения он сделал серию фото с разбитой иномаркой — желтым Mercedes-Benz SL — после чего отправился в ресторан продолжать веселье. «Мажоры не умирают!» — заявил он в новом видео.

Кадр: ГУ МВД России по Нижегородской области

Как оказалось, парень — нарушитель со стажем. На него было составлено более 160 административных протоколов, включая 51 протокол за уклонение от исполнения наказания. В Госавтоинспекции уточнили, что с 2025 года общая сумма штрафов составила 719 тысяч рублей.

Личная трагедия, повлекшая ощущение безнаказанности

Знакомая 21-летнего парня рассказала, что это далеко не первый подобный инцидент с его участием, просто раньше это не предавали огласке. По ее словам, молодой человек начал вести себя развязно после смерти отца.

«Неоднократное вождение в нетрезвом состоянии. Проблемы с алкоголем. Чувствует полную безнаказанность», — поделилась девушка, добавив, что мать Корнилова в большинстве случаев не знает, чем он занимается.

Она также отметила, что свободное время парень обычно проводит с такой же «золотой молодежью», но в последнее время многие отвернулись от него из-за его аморального поведения.

Отец злостного нарушителя ППД был одним из богатейших жителей региона

Отец Сергея Корнилова-младшего возглавлял компанию по производству спецтехники и металлоизделий, а также продаже и обслуживанию автомобилей. До этого он работал в правоохранительных органах, занимал должность начальника инспекции по делам несовершеннолетних. Его не стало в августе 2024 года, однако, судя по внешнему виду его сына, роскошно жить он продолжает и без отца.

Сергей Корнилов входил в топ-13 самых богатых жителей Нижегородской области

Так, в ресторане на парне заметили дорогостоящие часы. Похожая модель стоит около 32 миллионов рублей. А на его шортах красовался брендовый ремень стоимостью почти 100 тысяч.

«Да, похудел миллионов на пять. Ничего, еще купим», — также рассуждал он о причиненном своему авто ущербе.

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Что касается жилья, то мать нарушителя ППД нашли в кирпичном двухэтажном особняке с панорамными окнами. Она рассказала, что не знает, где ее сын, и не понимает, что им движет. «Для любой матери это большое горе», — прокомментировала женщина поведение сына.

Сейчас на виновника аварии составлено четыре административных протокола. Корнилову-младшему вменили отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения, нарушение правил дорожного движения, повлекшее столкновение, управление авто без полиса ОСАГО и повреждение дорожной инфраструктуры — кабриолет наехал на бордюр. Пока ему, вероятнее всего, грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на два года, рассказал адвокат Сергей Жорин. При этом не исключено и наказание вплоть до двух лет лишения свободы в случае, если парень попался на повторном управлении авто в состоянии опьянения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Украины заявил о переломном моменте в конфликте

    На Алтае создадут национальный парк для одного исчезающего вида животных

    Российским школьникам описали наряд на выпускной из обычных вещей

    Букмекеры оценили шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ после ухода Гвардиолы

    Обнаружен способ уменьшить вред для мозга при отказе от алкоголя

    Россиянам напомнили о соблюдении правил при продаже картофеля с огорода

    Крупнейший российский автопроизводитель отказался от сокращенного графика работы

    Россия запросила экстренное заседание СБ ООН после удара ВСУ по общежитию с детьми

    В ЦБ оказались в шоке из-за цен на жилье

    Стало известно о засоре из гречки после расправы над бывшим мэром Самары

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok