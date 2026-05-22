В ЦБ оказались в шоке из-за цен на жилье

В ЦБ рассказали о шоке от нынешних цен на жилье

В Центробанке (ЦБ) признались, что «в шоке» от нынешних цен на жилье. С таким заявлением на конференции «Время изменений: формула баланса» выступил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, передает «Москва 24» в Telegram-канале.

«Я смотрю на объявления, смотрю на эти цены — я, честно говоря, в шоке, по-простому. Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать», — заявил он.

Данилов уверен, что цены на жилье перегрелись на фоне ажиотажного спроса и льготной ипотеки. Если раньше продажи жилья доходили до 2,5–3,5 миллиона квадратных метров в месяц, то сейчас рынок постепенно стабилизируется — продажи держатся на уровне около 1,9 миллиона «квадратов».

Ранее стало известно, что россияне все чаще стали предпочитать жилье на вторичном рынке новостройкам. По словам Валерия Летенкова, генерального директора «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», рынок новостроек оказался в ситуации, когда даже снижение ставок уже не гарантирует возвращения покупателей.