В Южной Осетии река унесла россиянку в сторону Грузии

Россиянка упала в горную реку в Южной Осетии

Вечером 21 мая в селе Згъубир Дзауского района Южной Осетии россиянка упала в горную реку Лиахва. Как сообщил ТАСС глава югоосетинской делегации в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) Егор Кочиев, ее могло унести в сторону Грузии.

«Ввиду того, что течением реки Большая Лиахва россиянку могло вынести на территорию Грузии, югоосетинская сторона через "горячую линию" обратилась в грузинской стороне оказать помощь в поиске упавшей в реку женщины на территории Грузии», — сказал он.

Как сообщил Telegram-канал Baza, речь идет о 52-летней Анне Тыц, которая приехала в непризнанную республику на показ военного фильма в составе съемочной группы. Отмечается, что женщина пошла на прогулку, однако вместе с коллегой упала с моста в реку. Мужчину успели вытащить, а Анну унесло течением.

Как рассказали авторы сообщения, сейчас в районе развернуты масштабные поиски, которые осложняются паводками и подъемом уровня водоема. Всего пропавшую россиянку ищут около 100 спасателей.

