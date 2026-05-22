Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:52, 22 мая 2026Бывший СССР

В Южной Осетии река унесла россиянку в сторону Грузии

Россиянка упала в горную реку в Южной Осетии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал «МЧС Республики Южная Осетия»

Вечером 21 мая в селе Згъубир Дзауского района Южной Осетии россиянка упала в горную реку Лиахва. Как сообщил ТАСС глава югоосетинской делегации в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) Егор Кочиев, ее могло унести в сторону Грузии.

«Ввиду того, что течением реки Большая Лиахва россиянку могло вынести на территорию Грузии, югоосетинская сторона через "горячую линию" обратилась в грузинской стороне оказать помощь в поиске упавшей в реку женщины на территории Грузии», — сказал он.

Как сообщил Telegram-канал Baza, речь идет о 52-летней Анне Тыц, которая приехала в непризнанную республику на показ военного фильма в составе съемочной группы. Отмечается, что женщина пошла на прогулку, однако вместе с коллегой упала с моста в реку. Мужчину успели вытащить, а Анну унесло течением.

Как рассказали авторы сообщения, сейчас в районе развернуты масштабные поиски, которые осложняются паводками и подъемом уровня водоема. Всего пропавшую россиянку ищут около 100 спасателей.

Ранее вице-спикер парламента Республики Южная Осетии Таймураз Тадтаев заявил, что руководство Южной Осетии не видит шагов к признанию со стороны Грузии, а также к подписанию мирного соглашения между Цхинвалом и Тбилиси. При этом, по его словам, Грузия также не предпринимает шагов к восстановлению отношений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Украины заявил о переломном моменте в конфликте

    Две россиянки попали под следствие за перевод денег в иностранный банк

    На Алтае создадут национальный парк для одного исчезающего вида животных

    Российским школьникам описали наряд на выпускной из обычных вещей

    Букмекеры оценили шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ после ухода Гвардиолы

    Обнаружен способ уменьшить вред для мозга при отказе от алкоголя

    Россиянам напомнили о соблюдении правил при продаже картофеля с огорода

    Крупнейший российский автопроизводитель отказался от сокращенного графика работы

    Россия запросила экстренное заседание СБ ООН после удара ВСУ по общежитию с детьми

    В ЦБ оказались в шоке из-за цен на жилье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok