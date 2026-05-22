14:49, 22 мая 2026Экономика

Россиянам назвали время открытия купального сезона

Синоптик Позднякова: Купальный сезон откроется не раньше середины июня
Виктория Клабукова

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Официально купальный сезон в России может начаться раньше привычных сроков, однако до комфортной для плавания температуры вода еще не прогреется. Об этом «Известиям» рассказала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

Для открытия купального сезона достаточно, чтобы температура в водоемах достигает плюс 16-17 градусов. Традиционно до такого уровня вода прогревается в средней полосе России прогревается к Троице, поэтому сезон стартует на следующий день после праздника. В 2026 году праздник придется на 31 мая, поэтому условная дата начала купания — 1 июня. Благодаря волне экстремальной жары, охватившей Центральную Россию, когда столбики термометров поднимались до плюс 32 градусов, вода может прогреться еще раньше.

Тем не менее для комфортного купания температуры в 16-17 градусов маловато, обращает внимание синоптик. Необходимо дождаться прогрева до плюс 19-22 градусов. «Эти показатели ежедневно фиксируются гидрологическими службами, в том числе в Москве-реке, и именно на них следует ориентироваться», — объяснила Позднякова. Кратковременные волны жары быстро прогревают водоемы, но удержать тепло не могут. В свете этого метеоролог ожидает старта купального сезона не раньше середины июня.

В Москве же тем временем наступает период холодов. Эта рабочая неделя закончится в столичном регионе ливнями, градом и смерчем, а на следующей характер погоды будет скорее осенним. Температура воздуха опустится до плюс пяти градусов, дневная температура не превысит плюс 13 градусов, прогнозируются проливные дожди.

