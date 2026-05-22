14:50, 22 мая 2026

Турции предсказали повышение ставки

JPMorgan: ЦБ Турции повысит ключевую ставку с 37 % до 40 %
Дмитрий Воронин

Фото: Osman Orsal / Reuters

Инвестбанк JPMorgan заявил, что ЦБ Турции на фоне падения курса лиры может досрочно принять решение о повышении ключевой ставки сразу на три процентных пункта, до 40 процентов годовых. Об этом сообщает Reuters.

В записке банка, в частности, говорится, что «растущие политические риски возникают в неподходящее время для лиры». В связи с этим предсказывается, что турецкий регулятор пойдет на резкое повышение ставки с нынешних 37 процентов, сделав это «11 июня или, возможно, раньше».

Давление на турецкую экономику и продолжающую обновлять исторический минимумы лиру усилилось с началом иранского конфликта. Анкара, стремясь удержать курс валюты, начала распродавать золотой запас, а также сжимать импорт.

В марте Центробанк остановил продолжавшийся больше года цикл снижения ключевой ставки. «Влияние геополитических событий на прогноз инфляции через канал издержек и экономическую активность находится под пристальным наблюдением», — подчеркнули тогда в ЦБ.

