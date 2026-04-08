Турция продала тонны золота с одной целью

FT: Центробанк Турции продал 52 тонны золота для стабилизации курса лиры

С 27 февраля по 27 марта Центробанк Турции продал 52 тонны золота для стабилизации курса лиры. О продаже драгоценного металла ради одной цели сообщает Financial Times (FT).

Из-за попыток сдержать курс национальной валюты чистые запасы золота страны сократились до рекордно низкого за последние два года уровня в 440 тонн.

По мнению аналитиков, из-за действий турецкого регулятора мировые цены на драгметалл начали падать. Так, в марте стоимость золота снизилась на 11,5 процента, рекордного уровня с 2008 года.

Инфляция в Турции начала расти уже в феврале, составив 31,53 процента после январских 30,65 процента. Центробанк (ЦБ) Турции, готовясь к защите курса нацвалюты от связанной с иранским конфликтом волатильности, запланировал различные меры, включая распродажу своих «огромных золотых резервов», заявили в Bloomberg.

В агентстве уточняют, что в Турции стремятся поддерживать так называемое «реальное» укрепление лиры, когда валюта не должна обесцениваться быстрее, чем растет инфляция, но значительное сокращение резервов и рост импортных расходов за несколько недель сделали поддержание такой политики гораздо более затратным.