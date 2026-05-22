13:08, 22 мая 2026Россия

Россиянин ушел на СВО вслед за братом и рассказал о неописуемом количестве дронов

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Россиянин ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине вслед за троюродным братом и стал сбивать тяжелые дроны типа «Баба-Яга». Его история опубликована в официальном Telegram-канале Министерства обороны.

«Мобилизовали троюродного брата, и я решил пойти на СВО», — вспомнил снайпер в 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Бурят.

Самым тяжелым направлением на СВО военнослужащий назвал Харьковскую область. «Там было неописуемое количество FPV-дронов. Я не знал, что такое возможно, в принципе», — отметил он.

По его словам, за одну ночь ему с напарником удалось уничтожить восемь тяжелых дронов.

«Работали по "Баба-Яге". Был приказ. Мы с напарником пошли работать — сбивать из ручного пулемета Калашникова. Когда мы подожгли первую — ночь была тихая. Но на следующую ночь они [ВСУ], наверное, обиделись и просто летали роем — по четыре штуки. Но как мы сбили восьмую — они перестали над нами летать. Получается, что мы с товарищем создали "бесполетную зону"», — констатировал Бурят, добавив, что сейчас его напарник с позывным Иваныч находится в госпитале.

Ранее российский оператор беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Запад» с позывным Сварог сбил в зоне СВО 142 гексакоптера «Баба-Яга» ВСУ и раскрыл детали ведения воздушных боев.

