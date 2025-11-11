Россия
14:08, 11 ноября 2025

Сбивший 142 гексакоптера в зоне СВО российский боец раскрыл детали воздушных боев с ВСУ

RT: Российский оператор БПЛА сбил в зоне СВО 142 гексакоптера ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Запад» с позывным Сварог сбил в зоне проведения специальной военной операции (СВО) 142 гексакоптера «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) и раскрыл детали ведения воздушных боев. Его историю публикует RT.

По его словам, тяжелые дроны типа «Баба-Яга» способны переносить не один, а сразу несколько снарядов, и летают по конкретным маршрутам, в основном — охотятся за российской артиллерией и штурмовыми группами. Поэтому в его задачи входит выслеживать и уничтожать такие беспилотники.

Сварог рассказал, что сначала производится разведка дронами типа Mavic по определенным «квадратам» и секторам. Когда объект обнаружен, операторам БПЛА поступает оперативная команда по уничтожению. При этом, с его слов, бывают затяжные бои.

«Было как-то почти настиг "Бабу-Ягу", но она резко от меня уходит и набирает высоту. Я начинаю кружиться, вертеться и где-то спустя, наверное, только минуты полторы я ее замечаю вдалеке, нагоняю, и там мы уже на высоте продолжаем тем же самым заниматься, потому что она также пытается от меня отвильнуть, но все равно победа в данном сражении была за мной», — рассказал Сварог.

Ранее сообщалось, что российский снайпер уничтожил за один боевой выход несколько десятков украинских беспилотных летательных аппаратов типа «Баба-яга». Речь шла о 30 единицах техники.

