РИА Новости: Российский снайпер уничтожил за один боевой выход 30 «Баб-Яг»

Российский снайпер уничтожил за один боевой выход несколько десятков украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Баба-Яга». Об этом сообщил боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Беня, передает РИА Новости.

Российский военнослужащий рассказал, что речь идет о его напарнике с позывным Бурый. В течение боевого выхода, который длился три месяца, он поразил 30 украинских гексакоптеров.

«За этот промежуток времени у нас именно гексакоптеров, так называемых "Баба-Яга", было подтвержденных с видеозаписью 30. И на словах еще от 10 до 15, просто не было возможности у нас записывать, надо было выходить и быстро урабатывать», — добавил Беня.

Он также раскрыл слабые места дронов. По его словам, ими являются аккумуляторы, после попадания в которые беспилотники либо загораются, либо падают.

Ранее стало известно, что российские военные сбили четыре беспилотника ВСУ типа «Баба-яга». Это произошло на покровском направлении.