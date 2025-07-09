«Бабы-яги» не вернулись домой

Российские дроноводы сбили четыре беспилотника ВСУ типа «Баба-яга»

Российские дроноводы сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Баба-яга». Об этом сообщает Telegram-канал «Работайте, братья!».

«"Бабки ежки" ВСУ познали весь ужас ночной борьбы с русскими птицами на красноармейском направлении. В результате встречи с нашими БПЛА 4 "Бабы-яги" не смогли выполнить свои задачи и вернуться домой», — говорится в публикации.

В июле стало известно, что одного заряда новейшей российской лазерной установки, которую создают в рамках проекта «Посох», должно хватить на перехват десятков дронов типа «Баба-яга» или «Лютый».