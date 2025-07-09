Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:57, 9 июля 2025Бывший СССР

«Бабы-яги» не вернулись домой

Российские дроноводы сбили четыре беспилотника ВСУ типа «Баба-яга»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал «Работайте, братья!»

Российские дроноводы сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Баба-яга». Об этом сообщает Telegram-канал «Работайте, братья!».

«"Бабки ежки" ВСУ познали весь ужас ночной борьбы с русскими птицами на красноармейском направлении. В результате встречи с нашими БПЛА 4 "Бабы-яги" не смогли выполнить свои задачи и вернуться домой», — говорится в публикации.

В июле стало известно, что одного заряда новейшей российской лазерной установки, которую создают в рамках проекта «Посох», должно хватить на перехват десятков дронов типа «Баба-яга» или «Лютый».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Директор МХАТ задержан по делу о растрате миллиарда рублей. Раньше его обвиняли в мошенничестве на огромные суммы

    Вологодский суд постановил убрать памятник Сталину. В регионе стоят уже три монумента советскому вождю

    Одно слово заставило россиянина усомниться в ориентации друга и толкнуло на преступление

    Военкор рассказал о новой тактике российских операторов БПЛА

    Определена скрытая опасность отказа от завтрака

    В Госдуме высказались о возможности запрета ввоза iPhone без RuStore в Россию

    Мерц выпрашивал у Трампа помощь Украине

    Появилось ранее неизвестное прижизненное фото замглавкома ВМФ Гудкова

    У блогеров стали чаще покупать рекламу

    Женщина стала водить трехлетнего сына на поводке ради его безопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости