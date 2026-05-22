Выявлен простой способ снизить риск развития диабета

F&F: Разнообразное питание снижает риск развития диабета второго типа

Ученые из Чжэцзянского университета выявили, что разнообразное питание может заметно снизить риск развития диабета второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

В работе приняли участие более 10 тысяч жителей Китая. Исследователи анализировали рацион добровольцев и наблюдали за состоянием их здоровья более шести лет. Оказалось, что у людей с наиболее разнообразным питанием риск диабета был примерно на 29 процентов ниже, чем у участников с однообразным рационом.

Ученые также изучили кишечный микробиом и обмен веществ участников. Выяснилось, что разнообразная пища связана с повышенным количеством полезных бактерий и противовоспалительных соединений, которые помогают поддерживать нормальный уровень сахара в крови и чувствительность к инсулину.

Авторы работы считают, что для профилактики диабета важны не жесткие ограничения, а более широкий набор продуктов в рационе. По их словам, добавление овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов и других источников питательных веществ может стать простым и доступным способом поддержания здоровья.

Ранее ученые выяснили, что вредные привычки и низкая активность способствуют развитию диабета.