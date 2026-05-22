Долгие поиски работы в России связали с завышенными ожиданиями

Основатель SuperJob Захаров: При желании новую работу можно найти за три часа

При желании новую работу в России можно найти за три дня или даже часа. Связал долгие поиски работы с завышенными ожиданиями основатель портала SuperJob Алексей Захаров, его слова приводит НСН.

Ранее в Мосстате подсчитали, что на поиски работы в столице требуется от одного до трех месяцев, однако в 10 процентах случаев искать место пришлось от полугода и более, еще стольким же — вплоть до года или даже дольше. Однако такая статистика — скорее исключение, уверен Захаров.

«Это статистика из центров занятости, куда люди приходят не искать работу, а получать пособия. Эти цифры говорят не о том, сколько людей ищут работу, а сколько людей не ищут работу, но получают пособия. У нас сегодня кадровый дефицит, при желании работу можно найти быстро. В стандартном режиме люди находят работу за несколько дней. Что раньше занимало три месяца, сейчас занимает три дня, а то, что раньше занимало три дня, сейчас превратилось в три часа. Если человек "ищет" работу несколько месяцев, он особо не ищет работу. Он что-то делает, конечно, но не ищет», — пояснил эксперт.

По мнению Захарова, искать работу три месяца могут позволить себе только люди с очень высоким уровнем и очень высокими требованиями, которые претендуют на зарплату в миллионы рублей, и которые могут себе позволить в течение года-двух выбирать для себя идеальное место работы. Если человек три месяца ищет работу, он что-то делает не так, например, завышает ожидания от зарплаты. Если работа действительно нужна, соискатель не будет надеяться на зарплату выше, чем ему готовы платить, уверен эксперт.

Как ранее отмечали эксперты ВЦИОМ, молодые сотрудники в России ждут от работы высокой зарплаты и отсутствия переработок. По словам гендиректора Фонда содействия изучению общественного мнения и председателя Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты РФ Константина Абрамова, современная молодежь более требовательна в определенном смысле к условиям труда, нагрузке, уровню заработной платы.