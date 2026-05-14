Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:36, 14 мая 2026Экономика

Названы ожидания молодых сотрудников в России от работы

ВЦИОМ: Молодые сотрудники в РФ ждут высокой зарплаты и отсутствия переработок
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

Молодые сотрудники в России ждут от работы высокой зарплаты и отсутствия переработок. Ожидания специалистов в возрасте 25-29 лет при поиске места работы назвали эксперты ВЦИОМ, сообщает АГН «Москва».

Опрос работающих россиян старше 18 лет проходил в марте 2026 года. Основой для него стали интернет-опрос по формализованной анкете на базе вероятностной панели «ВЦИОМ-Онлайн» и экспертные интервью.

По словам гендиректора Фонда содействия изучению общественного мнения и председателя Общественного совета при министерстве труда и социальной защиты РФ Константина Абрамова, на первое место у молодежи выходят высокая заработная плата, комфортные условия и отсутствие переработок

«Высокий уровень заработной платы в 25-29 лет выходит на верхние позиции, и безопасные и комфортные условия — 61 процент среди когорты 25-29 лет тоже. Плюс разумная рабочая нагрузка без переработок. Надо сказать, что действительно современная молодежь, особенно в возрасте 25-29 лет, по нашим данным, когда они начинают планировать семью, отношения, более требовательны в определенном смысле к условиям труда, нагрузке, уровню заработной платы», — пояснил он.

Как показали ранее опросы SuperJob, россияне считают самыми скучными профессиями охранников и продавцов. По данным исследования, в топ наиболее скучных профессий вошли охранники (12 процентов опрошенных, за год их число снизилось на 3 процентных пункта). На втором месте расположились бухгалтеры с показателем в 9 процентов (плюс 2 п.п.), а на третьем — продавцы с результатом в 6 процентов (плюс 2 п.п.).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян объяснил позицию Армении по введению санкций против России

    В России призвали до конца развернуть ВПК во время «жевания соплей» Европой

    Россиянам назвали три способа спасти сбережения

    Африка стала турхитом из-за визовых послаблений

    Пашинян высказался об опасениях из-за российской военной базы

    Комары нападут на Москву

    Стоимость еще одной компании приблизилась к трем триллионам долларов

    Два российских города остались без воды

    Россиянка расплакалась на камеру из-за результата окрашивания

    Казахстан подписал со страной НАТО соглашение по производству дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok