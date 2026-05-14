Названы ожидания молодых сотрудников в России от работы

ВЦИОМ: Молодые сотрудники в РФ ждут высокой зарплаты и отсутствия переработок

Молодые сотрудники в России ждут от работы высокой зарплаты и отсутствия переработок. Ожидания специалистов в возрасте 25-29 лет при поиске места работы назвали эксперты ВЦИОМ, сообщает АГН «Москва».

Опрос работающих россиян старше 18 лет проходил в марте 2026 года. Основой для него стали интернет-опрос по формализованной анкете на базе вероятностной панели «ВЦИОМ-Онлайн» и экспертные интервью.

По словам гендиректора Фонда содействия изучению общественного мнения и председателя Общественного совета при министерстве труда и социальной защиты РФ Константина Абрамова, на первое место у молодежи выходят высокая заработная плата, комфортные условия и отсутствие переработок

«Высокий уровень заработной платы в 25-29 лет выходит на верхние позиции, и безопасные и комфортные условия — 61 процент среди когорты 25-29 лет тоже. Плюс разумная рабочая нагрузка без переработок. Надо сказать, что действительно современная молодежь, особенно в возрасте 25-29 лет, по нашим данным, когда они начинают планировать семью, отношения, более требовательны в определенном смысле к условиям труда, нагрузке, уровню заработной платы», — пояснил он.

Как показали ранее опросы SuperJob, россияне считают самыми скучными профессиями охранников и продавцов. По данным исследования, в топ наиболее скучных профессий вошли охранники (12 процентов опрошенных, за год их число снизилось на 3 процентных пункта). На втором месте расположились бухгалтеры с показателем в 9 процентов (плюс 2 п.п.), а на третьем — продавцы с результатом в 6 процентов (плюс 2 п.п.).