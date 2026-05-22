Россия
16:01, 22 мая 2026Россия

Многоквартирный жилой дом попал под удар ВСУ в столице российского региона

Никита Абрамов
Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В Курске под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, все произошло в Северо-западном микрорайоне столицы области.

«По предварительной информации, повреждено остекление и посечены балконы в десяти квартирах. Осколки повредили четыре легковых автомобиля», — написал глава региона, отметив, что пострадавших нет.

Хинштейн также добавил, что во всех квартирах временно закрыли тепловой контур.

Ранее стало известно, что в ночь на 22 мая по территории России ударили более 200 беспилотников Вооруженных сил Украины. В оборонном ведомстве отметили, что под удар попали 18 субъектов страны.

