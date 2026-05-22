16:01, 22 мая 2026

Российский бизнес решил сэкономить на ПМЭФ

«Ъ»: Число гостиничных бронирований в Петербурге в период ПМЭФ сократилось
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Фото: SergeyKlopotov / Shutterstock / Fotodom

Число запланированных российским бизнесом командировок в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сократилось на 28 процентов. Об этом со ссылкой на данные сервиса по организации деловых поездок «Ракета» сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Trivio фиксирует падение числа гостиничных бронирований на даты форума (3-6 июня) на 20 процентов по сравнению с 2025 годом, а в Continent Express — на 30 процентов.

Как отмечается в материале, такое снижение наблюдается на фоне общего охлаждения делового туризма в связи с негативными макроэкономическими процессами в стране. Уже в прошлом году количество деловых поездок по России упало на восемь процентов, но в текущем ситуация еще хуже.

По данным Continent Express, меньше интереса к форуму проявляют телекоммуникационные компании, банки и добывающие производства. А вот количество запланировавших посещение ПМЭФ представителей фармацевтической отрасли выросло на 10 процентов.

Представитель Trivio Андрей Батурин предположил, что конкуренцию ПМЭФ составил проходящий в те же даты форум «Уголь и майнинг» в Новокузнецке, который могли предпочесть отраслевые компании. Однако директор по маркетингу «Ракеты» Дарья Лукьянова-Зубрицкая полагает, что впору говорить о стремлении бизнеса экономить на поездках.

Средняя стоимость суток в отелях города на период ПМЭФ выросла на 3,3 процента, до 12,3 тысячи рублей. А вот транспортные расходы увеличились значительно больше. Так, перелет экономклассом в Санкт-Петербург и обратно в среднем обойдется гостям форума в 23,8 тысячи рублей, а билеты на скоростные поезда «Сапсан» и «Ласточка», вызывающие больший интерес из-за регулярных закрытий аэропортов, — в 11 тысяч рублей. Оба показателя за год прибавили 19 процентов.

Ранее сообщалось, что участие в ПМЭФ намерена принять крупная делегация из Вьетнама.

