Бегавший от правосудия шесть лет бывший российский полицейский попался

В Сочи суд приговорил к десяти с половиной годам колонии строгого режима бывшего начальника зонального отделения уголовного розыска отдела полиции Лазаревского района Сергея Ковтуна, который бегал от правосудия шесть лет. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Экс-силовика также оштрафовали на полтора миллиона рублей — это пятикратный размер взятки, которую он получил.

По версии следствия, 10 июня 2019 года при обыске в подвале домовладения Ковтун обнаружил не менее 20 емкостей (по 200 литров каждая) со спиртосодержащей продукцией. За непривлечение к ответственности за незаконное хранение алкоголя он предложил хозяину дать ему взятку в 300 тысяч рублей. Владелец согласился и сразу передал 100 тысяч рублей.

Ковтун позволил вывезти почти весь спирт, оставив лишь около 100 литров, о которых позже составил протокол. Оставшиеся 200 тысяч рублей он решил получить через посредника. При передаче денег посредника задержали сотрудники УФСБ. Ковтун скрылся. В августе 2025 года он вернулся в Россию, а после был задержан оперативниками ФСБ.

