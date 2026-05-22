Обвиняемый в коррупции экс-мэр российского города добился от суда желаемого

Суд перевел под домашний арест экс-мэра Белгорода Иванова

В Белгороде суд смягчил меру пресечения для бывшего мэра города Антона Иванова, обвиняемого в коррупции и превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Свердловском районном суде города.

Иванова перевели из-под стражи на домашний арест. Этого добивалась защита фигуранта.

В феврале 2025 года экс-мэра приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 11,3 миллиона рублей. В декабре 2025 года приговор отменили и отправили на новое рассмотрение. Сообщалось, что в качестве взятки Иванов получил автомобиль стоимостью 2 миллиона 930 тысяч рублей.