07:37, 22 мая 2026

Обвиняемый в коррупции экс-мэр российского города добился от суда желаемого

Владимир Шарапов
Владимир Шарапов

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Белгороде суд смягчил меру пресечения для бывшего мэра города Антона Иванова, обвиняемого в коррупции и превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Свердловском районном суде города.

Иванова перевели из-под стражи на домашний арест. Этого добивалась защита фигуранта.

В феврале 2025 года экс-мэра приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 11,3 миллиона рублей. В декабре 2025 года приговор отменили и отправили на новое рассмотрение. Сообщалось, что в качестве взятки Иванов получил автомобиль стоимостью 2 миллиона 930 тысяч рублей.

