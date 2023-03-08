Адвокат экс-мэра Белгорода раскрыла подробности обвинения в его адрес

Суд в Белгороде арестовал экс-мэра Антона Иванова на два месяца по обвинению во взятке

Экс-мэра Белгорода Антона Иванова задержали по обвинению в получении взятки в размере почти трех миллионов рублей. Подробности дела раскрыла адвокат бывшего градоначальника Елена Палымова, пишет РИА Новости.

По ее словам, речь идет об автомобиле стоимостью 2 миллиона 930 тысяч рублей.

По итогам прошедшего заседания суд постановил арестовать Иванова на два месяца.

О задержании бывшего мэра Белгорода по подозрению в получении взятки стало известно 8 марта.

Иванов подал в отставку с мэра 31 октября 2022 года. Чиновник занимал этот пост с декабря 2021 года. По словам политика, он решил уволиться в связи с переходом на новое место работы. Как подчеркнул Иванов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поддержал его решение.