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11:56, 8 марта 2023Силовые структуры

Бывшего мэра российского города задержали по подозрению в получении взяток

Бывшего мэра Белгорода Иванова задержали по подозрению в получении взяток

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Бывшего мэра Белгорода Антона Иванова задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

«В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили агентству в правоохранительных органах.

Иванов был избран на пост мэра Белгорода в декабре 2021 года, однако уже 31 октября 2022-го подал в отставку. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, чиновник подал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу. Тогда же глава российского региона сообщил о назначении исполняющим обязанности мэра первого заместителя главы администрации Валентина Демидова.

Впоследствии Иванов подтвердил слова Гладкова о переходе на новое место работы. Комментируя свой уход с поста, он заявил, что «город в надежных руках», и выразил слова благодарности всему коллективу за работу.

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Игорь Дмитров
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