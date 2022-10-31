Мэр Белгорода Иванов прокомментировал свое увольнение
Бывший мэр Белгорода Антон Иванов заявил, что покидает пост в связи с переходом на новое место работы. Политик прокомментировал свое увольнение в Telegram.
По словам Иванова, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поддержал его решение. Исполняющим обязанности главы администрации города будет первый заместитель мэра Валентин Демидов.
«Уверен, город в надежных руках. Команда мэрии сильная и сплоченная. Я очень благодарен всему коллективу за дружную и слаженную работу», — написал Иванов.
Ранее об увольнении Иванова сообщил Гладков. Губернатор назвал в качестве причины отставки смену места работы.
30 октября пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков попросил не считать отставку чиновника признаком его провала на посту. Представитель Кремля объяснил, что отставки и назначения являются естественным процессом в выстраивании системы госуправления.