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12:31, 31 октября 2022Россия

Мэр Белгорода Иванов прокомментировал свое увольнение

Мэр Белгорода Иванов заявил, что покидает пост в связи с переходом на новое место работы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Бывший мэр Белгорода Антон Иванов заявил, что покидает пост в связи с переходом на новое место работы. Политик прокомментировал свое увольнение в Telegram.

По словам Иванова, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поддержал его решение. Исполняющим обязанности главы администрации города будет первый заместитель мэра Валентин Демидов.

«Уверен, город в надежных руках. Команда мэрии сильная и сплоченная. Я очень благодарен всему коллективу за дружную и слаженную работу», — написал Иванов.

Ранее об увольнении Иванова сообщил Гладков. Губернатор назвал в качестве причины отставки смену места работы.

30 октября пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков попросил не считать отставку чиновника признаком его провала на посту. Представитель Кремля объяснил, что отставки и назначения являются естественным процессом в выстраивании системы госуправления.

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Константин Лысяков
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