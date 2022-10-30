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14:27, 30 октября 2022Россия

Песков объяснил принципы отставок и назначений в России

Песков попросил не считать отставку чиновника признаком его провала на посту

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Отставки и назначения являются естественным процессом в выстраивании системы управления в государстве, не следует делать из них далеко идущих выводов о чьем-либо провале на посту. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он объяснил, что глава государства следует принципу выстраивания отлаженной коллективной работы, а «рубануть шашкой и уволить человека» — не его метод.

«Нужно отстраивать систему управления, кого-то менять, кого-то увольнять, кого-то назначать, это не значит, что кто-то проваливается, это совершенно естественный процесс», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Путин потребовал от чиновников не прятаться за стандартными бюрократическими процедурами и формальностями, поскольку при такой работе не получится добиться нужных результатов ни в одном направлении. По его словам, активнее следует работать по всем направлениям, а не только по тем, что связаны с конфликтом на Украине.

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Платон Щукин
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