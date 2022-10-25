Путин призвал власти не прятаться за бюрократией

Президент России Путин призвал не прятаться за бюрократией при работе властей

Власти не должны прятаться за стандартными бюрократическими процедурами и формальностями. С таким призывом на заседании координационного совета по обеспечению потребностей спецоперации выступил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что при работе в бюрократических рамках не получится добиться нужных результатов ни в одном направлении работы. «Именно для того, чтобы все вопросы решались быстрее и эффективнее, мы и создали такой механизм, как координационный совет», — заявил Путин.

Президент также потребовал, чтобы власти нарастили темпы работы и начали более реалистично оценивать ситуацию не только по всем направлениям работы, а не только по спецоперации.