15:11, 22 мая 2026Интернет и СМИ

Раскрыт заработок звезды шоу на ТНТ

Super: Комик Усович получил 2,6 миллиона рублей прибыли от клуба Still в Москве
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Популярный в России белорусский комик, звезда шоу Stand Up на канале ТНТ Иван Усович получил более двух миллионов рублей прибыли от стендап-клуба Still в Москве. Его заработок раскрыло издание Super.

Сообщается, что в 2023 году Усович открыл в Москве стендап-клуб Still. Первые два года заведение комика работало в убыток. Однако в 2025 году компания вышла в плюс: ее выручка составила 134 миллиона рублей, из них чистая прибыль — 2,6 миллиона рублей.

В мае 2026 года у клуба сменился владелец: теперь им является Александр Киселев.

Ранее стало известно, что у телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), переехавшей в Европу, нашли успешный бизнес в России. Уточнялось, что она владеет фирмой, которая занимается изготовлением ежедневников и деловой кожгалантереи.

