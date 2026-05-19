Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:05, 19 мая 2026Интернет и СМИ

У переехавшей в Европу Лазаревой нашли успешный бизнес в России

Телеведущая Лазарева получила 1,3 миллиона рублей выручки от компании в России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), переехавшая в Европу, получила более миллиона рублей выручки от компании в России. Успешный бизнес у нее нашло издание Baza.

Лазарева является владельцем российской фирмы «Каванта Принт», которая занимается изготовлением ежедневников и деловой кожгалантереи по индивидуальным проектам. В 2025 году выручка компании составила 1,3 миллиона рублей, из которых 224 тысячи рублей — чистая прибыль.

При этом стало известно об убытках другого российского бизнеса телеведущей — типографии «Мир ежедневников». Компания задолжала по кредитам и обязательным платежам почти 900 тысяч рублей, ее счета заблокированы. Однако взыскать долги с Лазаревой у приставов не получается, потому что они не могут установить ее местонахождение.

Ранее Лазарева назвала причину переезда в Испанию. Телеведущая рассказала, что поселилась в этой стране, так как там комфортный климат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В стране НАТО впервые сбили беспилотник ВСУ. Киеву пришлось извиняться

    Зимующим в Таиланде россиянам дали несколько советов на фоне новых правил въезда в страну

    Бортпроводник остановился в отеле между рейсами и не выжил

    «Хезболла» уничтожила платформу «Железного купола» Израиля

    Россиянка осталась без зуба после дня рождения и прославилась в сети

    У переехавшей в Европу Лазаревой нашли успешный бизнес в России

    В России сделали заявление о сбитом в Эстонии беспилотнике

    Доля рубля в российском экспорте выросла до рекордных значений

    Раскрыты планы миссии НАТО в Ормузском проливе

    Ядерные учения ВС России вызвали панику на Западе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok