У переехавшей в Европу Лазаревой нашли успешный бизнес в России

Телеведущая Лазарева получила 1,3 миллиона рублей выручки от компании в России

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), переехавшая в Европу, получила более миллиона рублей выручки от компании в России. Успешный бизнес у нее нашло издание Baza.

Лазарева является владельцем российской фирмы «Каванта Принт», которая занимается изготовлением ежедневников и деловой кожгалантереи по индивидуальным проектам. В 2025 году выручка компании составила 1,3 миллиона рублей, из которых 224 тысячи рублей — чистая прибыль.

При этом стало известно об убытках другого российского бизнеса телеведущей — типографии «Мир ежедневников». Компания задолжала по кредитам и обязательным платежам почти 900 тысяч рублей, ее счета заблокированы. Однако взыскать долги с Лазаревой у приставов не получается, потому что они не могут установить ее местонахождение.

Ранее Лазарева назвала причину переезда в Испанию. Телеведущая рассказала, что поселилась в этой стране, так как там комфортный климат.