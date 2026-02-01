Лазарева назвала причину переезда в Испанию

Телеведущая Лазарева рассказала, что переехала в Испанию из-за климата

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призналась, что переехала в Испанию не из-за особого интереса к стране, а из-за комфортного климата. Соответствующую причину она назвала в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я не скажу, что я прямо рвалась в Испанию. Испания Испании рознь. Я просто скажу про конкретное место, где я живу, — это просто очень маленький городочек с очень хорошим климатом», — сообщила она.

Лазарева также отметила, что изначально рассматривала вариант с переездом во Францию, поскольку хорошо знает французский язык. Очень тяжело жить в стране, на языке которой ты не говоришь, добавила телеведущая. «Когда я приезжаю в страну, где говорят по-французски, мне сразу становится гораздо легче», — заключила она.

