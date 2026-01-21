Лазарева высказалась о выселенной из квартиры Долиной и спела песню о ней

Живущая в Испании известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) высказалась о певице Ларисе Долиной, которую выселили из квартиры, проданной под влиянием мошенников. Видео на эту тему она разместила в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Лазарева описала ситуацию с выселением Долиной словами «вся Москва веселится, и мы тоже не отстаем». «Я выросла на ее песне ["Погода в доме"] и, уж конечно, не обошлась без пародии на нее в "О.С.П.-студии" (российское юмористическое шоу, выходившее с 1996 по 2004 год — прим. «Ленты.ру»)», — заявила ведущая и опубликовала фрагмент, где она на сцене изображает певицу.

Следом телезвезда исполнила песню о деле Долиной. «У всей России на виду судили старенькую бабку. Судили бабушку за то, что всю Россию научила, как из квартиры не съезжать, когда все деньги получила», — спела Лазарева.

19 января стало известно, что судебные приставы начали принудительное выселение Долиной. Позже адвокат покупательницы квартиры певицы Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала, что ее подзащитная получила ключи от спорной жилплощади, семейство артистки сняли с регистрационного учета. При этом адвокат певицы Мария Пухова опровергла факт принудительного выселения.