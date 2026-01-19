Адвокат отреагировала на выселение Долиной из квартиры

Адвокат опровергла принудительное выселение Долиной из квартиры

Судебные приставы приехали в бывшую квартиру певицы Ларисы Долиной, чтобы проверить факт ее добровольной передачи покупательнице Полине Лурье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката артистки Марию Пухову.

«Никакого "принудительного выселения" Долиной, о котором писали журналисты, нет», — заявила юрист в разговоре с агентством.

Ранее сообщалось, что артистку и ее родных сняли с регистрационного учета в квартире в Хамовниках, которую она продала в 2024 году. Сейчас приставы проверяют, не осталось ли внутри вещей ее семьи.

Ключи Полина Лурье уже получила.

