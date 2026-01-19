Адвокат покупательницы квартиры Долиной рассказала о переселении Лурье

Долины выписаны из квартиры в Хамовниках, Лурье получила ключи

Певица Лариса Долина, ее дочь и внучка сняты с регистрационного учета в квартире, которую купила Полина Лурье. Об этом РИА Новости рассказала адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

В настоящий момент приставы проверяют, остались ли вещи исполнительницы в квартире в Хамовниках, добавила юрист.

Позднее Свириденко заявила Baza, что некоторые вещи Долиной остались в квартире. Вероятно, артистка не успела их вывезти. Сейчас их судьба неясна. Адвокат Лурье также сообщила, что ее подзащитная получила ключи от купленной ею в 2024 году квартиры.

Ранее сообщалось, что приставы передадут Лурье ключи 19 января.