Выявлен способ снизить риск диабета при плохой наследственности

Diabetes: Вредные привычки и низкая активность способствуют развитию диабета

Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте выяснили, что более половины случаев диабета второго типа можно было бы предотвратить благодаря изменению образа жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Diabetes.

Авторы проанализировали данные более 332 тысяч жителей Великобритании в возрасте от 40 до 69 лет. За участниками наблюдали почти 14 лет. Исследователи оценивали генетическую предрасположенность к диабету по 783 генетическим вариантам, а также учитывали образ жизни — индекс массы тела, физическую активность, питание и курение.

Оказалось, что даже при высоком генетическом риске здоровые привычки значительно снижали вероятность развития болезни. Люди с самым нездоровым образом жизни сталкивались с диабетом почти в семь раз чаще по сравнению с теми, кто придерживался полезных привычек. При этом влияние генетики оказалось заметно слабее.

Самым важным фактором риска ученые назвали лишний вес. За ним следовали курение и низкая физическая активность. По расчетам исследователей, свыше 55 процентов новых случаев диабета второго типа можно было бы предотвратить, если бы люди улучшили свой образ жизни. Авторы подчеркнули, что даже небольшие изменения способны существенно снизить риск заболевания и отсрочить развитие опасных осложнений.

Ранее ученые выяснили, что новый гидрогель может заменить инъекции инсулина людям с диабетом первого типа.