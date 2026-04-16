14:50, 16 апреля 2026

Американский конвертоплан MV-75 получил официальное название

Американский конвертоплан MV-75 получил официальное название Cheyenne II
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Danazar / Wikimedia

Новейший конвертоплан армии США MV-75, который в перспективе заменит вертолет UH-60 Black Hawk, получил официальное название Cheyenne II, пишет TWZ.

Портал отмечает, что название связано с популярным в холодную войну вертолетом AH-56 Cheyenne. «Это название также продолжает армейскую традицию называть вертолеты в честь великих индейских племен и займет свое место среди таких символов, как Apache, Chinook и Lakota», — говорится в публикации.

В январе Defense News сообщило, что армия США получит новые конвертопланы Bell MV-75, которые разрабатывали под обозначением V-280 Valor, в 2026 году.

В мае 2023-го то же издание рассказало, что, несмотря на создание новых летательных аппаратов, армия США продолжит использовать разработанные десятилетия назад вертолеты AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk еще 30-40 лет.

