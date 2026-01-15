Реклама

Наука и техника
07:30, 15 января 2026Наука и техника

Армия США получит новый конвертоплан досрочно

Генерал Джордж: Армия США получит новый конвертоплан MV-75 в 2026 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Danazar / Wikimedia

Армия США получит новые конвертопланы Bell MV-75, которые разрабатывали под обозначением V-280 Valor, в 2026 году. Об этом сообщил начальник штаба армии генерал Рэнди Алан Джордж, передает Defense News.

Конвертоплан, который изначально планировали поставить военным в 2031-2032 годах, передадут досрочно. По словам генерала, производство MV-75 ускорили. «К концу этого года они уже будут летать», — сказал Джордж.

Конвертоплан — это летательный аппарат с поворотными гондолами двигателей, которые при взлете работают как несущие винты, а при горизонтальном полете — как тянущие. Это позволяет объединить в одной машине отдельные преимущества самолета и вертолета. С 2007 года в США эксплуатируют конвертопланы V-22 Osprey.

V-280, который совершил первый полет в 2017 году, должен заменить многоцелевые вертолеты UH-60 Black Hawk.

В августе стало известно, что прототип китайского конвертоплана, который является аналогом американского V-22 Osprey, совершил первый полет.

